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В Москве, проездом...
Актёры и съёмочная группа фильма «В Москве, проездом...»

Актёры и съёмочная группа фильма «В Москве, проездом...»

Режиссёры

Илья Гурин

Илья Гурин

Режиссёр

Актёры

Евгений Карельских

Евгений Карельских

АктёрВолодя
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрСтепан
Николай Мерзликин

Николай Мерзликин

АктёрНиколай
Ходжан Овезгеленов

Ходжан Овезгеленов

АктёрЯшулы Актыльбек-ака
Лидия Константинова

Лидия Константинова

АктрисаЮля Синёва
Вера Кузнецова

Вера Кузнецова

АктрисаКлавдия Ивановна Емельянова
Надежда Карпушина

Надежда Карпушина

АктрисаНина
Вячеслав Невинный

Вячеслав Невинный

АктёрВалентин
Олег Анофриев

Олег Анофриев

АктёрАлик
Юрий Визбор

Юрий Визбор

Актёрсотрудник «Вечерней Москвы»

Сценаристы

Герман Дробиз

Герман Дробиз

Сценарист
Борис Лобков

Борис Лобков

Сценарист
Анна Пайтык

Анна Пайтык

Сценарист

Монтажёры

Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр

Операторы

Евгений Давыдов

Евгений Давыдов

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор