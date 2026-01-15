Алмазы для Марии (фильм, 1975) смотреть онлайн
8.61975, Алмазы для Марии
Триллер, Драма72 мин12+
Мария и Иван работают на алмазной фабрике. Уже назначен день свадьбы. Но у Ивана есть тайна: во время его пребывания в заключении главарь шайки передал ему на хранение мешочек с алмазами. Вернуть «камешки» фабрике — значит заявить о себе как о соучастнике преступления, выбросить — жалко, а оставить для Марии — значит уничтожить любовь. Вскоре «дружок» дал о себе знать и потребовал вернуть долг...
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОБРежиссёр
Олег
Бондарёв
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чеботарев
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актёр
Эммануил
Виторган
- НДАктриса
Наталья
Дрожжина
- Актёр
Владимир
Самойлов
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- Актёр
Владимир
Носик
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- НПАктриса
Нина
Попова
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ВКАктриса
Валентина
Колосова
- ВВАктёр
Виктор
Волков
- АЕАктёр
Анатолий
Елисеев
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- АВАктёр
Александр
Вигдоров
- АЛАктёр
Александр
Лукьянов
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ТРАктриса
Татьяна
Решетникова
- БРАктёр
Борис
Руднев
- ИТАктёр
Иван
Турченков
- НШАктриса
Наталья
Швец
- ВМАктёр
Вячеслав
Молоков
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ЛДАктриса
Лидия
Драновская
- ЮССценарист
Юрий
Скоп
- ББОператор
Борис
Брожовский
- АФКомпозитор
Александр
Флярковский