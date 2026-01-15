Алмазы для Марии
Wink
Фильмы
Алмазы для Марии

Алмазы для Марии (фильм, 1975) смотреть онлайн

8.61975, Алмазы для Марии
Триллер, Драма72 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Мария и Иван работают на алмазной фабрике. Уже назначен день свадьбы. Но у Ивана есть тайна: во время его пребывания в заключении главарь шайки передал ему на хранение мешочек с алмазами. Вернуть «камешки» фабрике — значит заявить о себе как о соучастнике преступления, выбросить — жалко, а оставить для Марии — значит уничтожить любовь. Вскоре «дружок» дал о себе знать и потребовал вернуть долг...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алмазы для Марии»