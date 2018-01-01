WinkФильмыАлмазы для МарииАктёры и съёмочная группа фильма «Алмазы для Марии»
Актёры и съёмочная группа фильма «Алмазы для Марии»
Актёры
АктёрИван Гущин
Владимир Гусев
Актриса
Любовь Соколова
Актёр
Эммануил Виторган
Актриса
Наталья Дрожжина
Актёр
Владимир Самойлов
Актёр
Анатолий Соловьев
Актёр
Михаил Кокшенов
Актёргость Дарьи
Николай Парфёнов
Актёр
Владимир Носик
Актрисагостья Дарьи
Валентина Березуцкая
Актёр
Владимир Гуляев
Актриса
Нина Попова
АктёрСеня
Александр Лебедев
Актёргость у Дарьи
Борис Новиков
Актрисаработница фабрики
Валентина Колосова
Актёр
Виктор Волков
Актёр
Анатолий Елисеев
Актёрбригадир
Алексей Бахарь
Актёркорреспондент
Александр Вигдоров
АктёрЮрочка
Александр Лукьянов
АктёрГлеб Игнатьевич
Юрий Мартынов
Актрисаработница фабрики
Зоя Исаева
Актёрмайор милиции
Валерий Малышев
Актриса
Татьяна Решетникова
Актёр
Борис Руднев
Актёрдядя Аполлон
Иван Турченков
Актрисаработница фабрики
Наталья Швец
Актёр
Вячеслав Молоков
Актёр
Николай Сморчков
Актриса