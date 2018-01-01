Wink
Алмазы для Марии
Актёры и съёмочная группа фильма «Алмазы для Марии»

Режиссёры

Олег Бондарёв

Режиссёр
Владимир Чеботарев

Режиссёр

Актёры

Владимир Гусев

АктёрИван Гущин
Любовь Соколова

Актриса
Эммануил Виторган

Актёр
Наталья Дрожжина

Актриса
Владимир Самойлов

Актёр
Анатолий Соловьев

Актёр
Михаил Кокшенов

Актёр
Николай Парфёнов

Актёргость Дарьи
Владимир Носик

Актёр
Валентина Березуцкая

Актрисагостья Дарьи
Владимир Гуляев

Актёр
Нина Попова

Актриса
Александр Лебедев

АктёрСеня
Борис Новиков

Актёргость у Дарьи
Валентина Колосова

Актрисаработница фабрики
Виктор Волков

Актёр
Анатолий Елисеев

Актёр
Алексей Бахарь

Актёрбригадир
Александр Вигдоров

Актёркорреспондент
Александр Лукьянов

АктёрЮрочка
Юрий Мартынов

АктёрГлеб Игнатьевич
Зоя Исаева

Актрисаработница фабрики
Валерий Малышев

Актёрмайор милиции
Татьяна Решетникова

Актриса
Борис Руднев

Актёр
Иван Турченков

Актёрдядя Аполлон
Наталья Швец

Актрисаработница фабрики
Вячеслав Молоков

Актёр
Николай Сморчков

Актёр
Лидия Драновская

Актриса

Сценаристы

Юрий Скоп

Сценарист

Операторы

Борис Брожовский

Оператор

Композиторы

Александр Флярковский

Композитор