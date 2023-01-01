Биография

Алексей Бахарь – актер кино. Также занимался дубляжом. Многие кинофильмы, в создании которых участвовал актер, сняты в жанрах комедия и драма. Также снялся в нескольких фильмах о войне. Родился в 1928 году в городе Алгаштык. В 1950 году был зачислен во ВГИК. После окончания учебы поступил в Театр-студию киноактера. Из-за броской и колоритной внешности многие роли Алексея Бахаря – это главные злодеи и другие отрицательные персонажи. Состоял в браке с Патимат Асельдеровой, заслуженной артисткой ДАССР. Всего на счету актера более семидесяти кинопроектов. Сотрудничал с такими режиссерами как Эразм Карамян, Леонид Луков, Шакен Айманов и Степан Кеворков. Часто снимался в одних кинокартинах с актерами Леонидом Чубаровым, Юрием Киреевым, Валентином Брылеевым и Николаем Сморчковым. Одной из первых работ в области кино стала небольшая роль в биографической драме «Мичурин», которая вышла на экраны в 1948 году. После последовали съемки в кинокартинах «Путь славы», «Максим Перепелица», «Они были первыми» и «Мы с вами где-то встречались». Последний проект принес актеру известность. Наиболее известные фильмы Алексея Бахаря – драма «Мачеха», военно-историческая мелодрама «Война и мир» и драма «Коллеги».