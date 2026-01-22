Пакет (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.01965, Пакет
Комедия, Приключения67 мин0+
О фильме
По одноименному рассказу Л.Пантелеева. О подвиге молодого красноармейца Петра Трофимова, который, выполняя задание, доставляет пакет с донесением в штаб армии Буденного.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ВНРежиссёр
Владимир
Назаров
- Актёр
Валерий
Золотухин
- БЮАктёр
Борис
Юрченко
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- ИКАктёр
Иван
Косых
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- СГАктёр
Сергей
Голованов
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- АНАктёр
Артур
Нищенкин
- ВГАктёр
Валентин
Голубенко
- БЛАктёр
Бруно
Ляуш
- МСАктёр
Михаил
Суворов
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ВНАктёр
Владимир
Назаров
- ИБАктёр
Иван
Бычков
- ЕЗАктёр
Евгений
Зосимов
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ОШАктёр
Олег
Штода
- ГБАктёр
Гавриил
Белов
- ЕКСценарист
Евгений
Котов
- АЖПродюсер
Алла
Жаворонкова
- ЕКМонтажёр
Екатерина
Карпова
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв