Пакет (фильм, 1965) смотреть онлайн

9.01965, Пакет
Комедия, Приключения67 мин0+
О фильме

По одноименному рассказу Л.Пантелеева. О подвиге молодого красноармейца Петра Трофимова, который, выполняя задание, доставляет пакет с донесением в штаб армии Буденного.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пакет»