Мичурин (фильм, 1948) смотреть онлайн

1948, Мичурин
Драма80 мин0+
О фильме

Фильм рассказывает о жизни и творческой деятельности талантливого русского ученого -преобразователя природы - Ивана Владимировича Мичурина.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

