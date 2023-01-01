Биография

Андрей Петров – актер театра и кино, известный по фильмам, вышедшим в послевоенное время. За свою творческую деятельность был удостоен звания народного артиста РСФСР. С 1973 г. преподавал актерское искусство во ВГИКе. Будущий артист родился в театральной семье. Его родители жили в Саратове и работали в местном театре. Мальчика воспитывала бабушка, так как матери и отцу приходилось часто уезжать на гастроли. В 1928 г. он пошел в первый класс Саратовской школы, где детей обучали только до 7 класса. Однако, когда в 1932 г. родителей приняли в Центральный театр Красной армии, семья переехала в Москву. В столице юноша продолжил учебу до 10 класса, а затем перевелся на 2 курс студии при этом же театре. Первые роли Андрей Петров получил после окончания театральной студии, когда его зачислили в состав труппы ЦТКА в 1939 г. В 1940 г. он служил в Красной армии, но это не помещало молодому артисту совершенствовать свое мастерство. Первое время Петров был актером-красноармейцем в Ташкенте в театре Красной армии САВО, а уже к концу года его перевели в коллектив ЦТКА. После демобилизации он продолжил работать в этом театре. Известность актер получил благодаря персонажам, которых он воплотил на экране. Зрители увидели Андрея Петрова в фильмах «Кубанские казаки», «Поезд идет на восток», «Адъютант его превосходительства», «Букет мимозы и другие цветы», «Донецкие шахтеры».