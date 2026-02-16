Встреча на Эльбе
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Встреча на Эльбе

Встреча на Эльбе (фильм, 1949) смотреть онлайн

9.11949, Встреча на Эльбе
Военный98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Советские и американские войска встречаются на берегах Эльбы в последние дни Великой отечественной войны. Советское командование пытается наладить мирную жизнь в разоренной Германии. Американцы же с помощью бывшего нациста пытаются получить секретные военные разработки...

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Встреча на Эльбе»