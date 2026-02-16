Встреча на Эльбе (фильм, 1949) смотреть онлайн
9.11949, Встреча на Эльбе
Военный98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Советские и американские войска встречаются на берегах Эльбы в последние дни Великой отечественной войны. Советское командование пытается наладить мирную жизнь в разоренной Германии. Американцы же с помощью бывшего нациста пытаются получить секретные военные разработки...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГАРежиссёр
Григорий
Александров
- Актёр
Владлен
Давыдов
- КНАктёр
Константин
Нассонов
- БААктёр
Борис
Андреев
- МНАктёр
Михаил
Названов
- Актриса
Любовь
Орлова
- ИЛАктёр
Иван
Любезнов
- ВВАктёр
Владимир
Владиславский
- Актриса
Фаина
Раневская
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- СЦАктёр
Сергей
Ценин
- ЮЮАктёр
Юрий
Юровский
- ГЮАктёр
Геннадий
Юдин
- ВКАктёр
Виктор
Кулаков
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- ММАктёр
М.
Мамин
- ННАктёр
Николай
Никитич
- ПСАктёр
Петр
Старковский
- БСАктёр
Богумил
Свобода
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ГМАктёр
Григорий
Михайлов
- АЧАктёр
Анатолий
Чемодуров
- ВМАктёр
Виктор
Матисен
- АПАктриса
Анна
Павлова
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- АПАктёр
Андрей
Петров
- ВТАктёр
Владимир
Таскин
- НБАктёр
Николай
Бриллинг
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- ВРАктёр
Вейланд
Родд
- ВРАктёр
В.
Рэнин
- ХААктёр
Харий
Авенс
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ЕКАктёр
Евгений
Калужский
- МВАктёр
Михаил
Воробьёв
- ЛШСценарист
Лев
Шейнин
- ЛТСценарист
Леонид
Тур
- ИВПродюсер
Игорь
Вакар
- ВДОператор
Виктор
Домбровский
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович