Родня (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.41981, Родня
Драма, Комедия92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная героиня по простоте душевной пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери и не понимает, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест…
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- Актриса
Светлана
Крючкова
- АПАктёр
Андрей
Петров
- Актёр
Иван
Бортник
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Актёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Александр
Адабашьян
- ПЛАктёр
Павел
Лебешев
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ЗГПродюсер
Зиновий
Гризик
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев