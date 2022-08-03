Родня
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Родня

Родня (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.41981, Родня
Драма, Комедия92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная героиня по простоте душевной пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери и не понимает, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb