Родня
Актёры и съёмочная группа фильма «Родня»

Режиссёры

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Нонна Мордюкова

АктрисаМария Коновалова
Светлана Крючкова

АктрисаНина
Андрей Петров

АктёрЛяпин
Иван Бортник

АктёрВовчик
Юрий Богатырев

АктёрСтасик
Фёдор Стуков

АктёрИришка
Всеволод Ларионов

Актёргенерал
Никита Михалков

Актёрофициант
Александр Адабашьян

Актёрофициант
Павел Лебешев

Актёрофициант

Сценаристы

Виктор Мережко

Сценарист

Продюсеры

Зиновий Гризик

Продюсер

Монтажёры

Элеонора Праксина

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор