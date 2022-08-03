Где это видано, где это слыхано (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Где это видано, где это слыхано
О фильме

Дениске и Мишке поручили выступить на школьном концерте с сатирическими куплетами. Артистический дебют двух друзей не удался, но зрители все равно смеялись до слез...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где это видано, где это слыхано»