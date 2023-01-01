Красный чернозем (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение фильма «Великие голодранцы» по дилогии Филиппа Наседкина. Пламенный комсомолец, сын батрака Филипп Касаткин приезжает в деревню Глуховка по направлению райкома комсомола. Его миссия – убедить местных крестьян в преимуществах колхозного строя, и ему это удается. Энергичный молодой человек привлекает на свою сторону даже самых упeртых скептиков. С подачи Касаткина в деревне начинается активная борьба против кулачества.



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