Красный чернозем (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.21977, Красный чернозем
Драмы, Советские72 мин12+
Сюжет
Продолжение фильма «Великие голодранцы» по дилогии Филиппа Наседкина. Пламенный комсомолец, сын батрака Филипп Касаткин приезжает в деревню Глуховка по направлению райкома комсомола. Его миссия – убедить местных крестьян в преимуществах колхозного строя, и ему это удается. Энергичный молодой человек привлекает на свою сторону даже самых упeртых скептиков. С подачи Касаткина в деревне начинается активная борьба против кулачества.
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Рейтинг
5.3 IMDb