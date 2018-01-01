Актёры и съёмочная группа фильма «Мичурин»
Режиссёры
Актёры
АктёрМичурин Иван Владимирович
Григорий Белов
АктёрКалинин Михаил Иванович
Владимир Соловьев
АктрисаМичурина Александра Васильевна
Александра Васильева
АктёрТерентий
Николай Шамин
АктёрКарташов
Федор Григорьев
АктёрХренов Семен Семенович
Михаил Жаров
Актёротец Христофор
Константин Нассонов
АктёрБыков
Алексей Жильцов
АктёрФедор Кузьмич Буренкин
Иван Назаров
АктёрРябов
Виктор Хохряков
АктёрСиницын
Дмитрий Дубов
АктёрЛесницкий
Геннадий Печников
АктёрФ. Майер
Владимир Исаев
АктёрУ. Верд
Сергей Ценин
Актёрпереводчик
Юрий Любимов
Актёркрестьянин
Иван Каширин
Актёрчлен ревкома
Николай Хрящиков
Актёрчиновник
Георгий Георгиу
АктёрКигунов
Виктор Ключарев
АктёрМешков
Андрей Петров
Актёркомдив
Алексей Бахарь
Актрисапопадья
Татьяна Говоркова
Актёргость Быкова
Евгений Гуров
Актрисахудожница
Антонина Максимова
Актёрпервый ученый
Александр Пелевин
Актёрселекционер
Александр Смирнов
Актёрисправник
Аркадий Цинман
Актриса
Светлана Боголюбова
Актёр
Сергей Бондарчук
Актёр
Павел Винник
Актёр
Леонид Князев
Актёр
Алексей Консовский
Актриса
Алла Ларионова
Актриса
Клара Лучко
Актёрвторой ученый
Николай Неронов
Актрисажена Быкова
Галина Жданова
Актёр
Сергей Антимонов
Актёр