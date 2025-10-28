Новые приключения неуловимых (фильм, 1968) смотреть онлайн

Новые приключения неуловимых
Новые приключения неуловимых

Новые приключения неуловимых (фильм, 1968)

9.61968, Новые приключения неуловимых
Боевик, Приключения81 мин18+
О фильме

Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город...

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения неуловимых»