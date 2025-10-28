Новые приключения неуловимых (фильм, 1968) смотреть онлайн
9.61968, Новые приключения неуловимых
Боевик, Приключения81 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город...
СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эдмонд
Кеосаян
- ММАктёр
Михаил
Метёлкин
- ВВАктёр
Василий
Васильев
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- ВКАктриса
Валентина
Курдюкова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- БСАктёр
Борис
Сичкин
- АТАктёр
Аркадий
Толбузин
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- Актёр
Ефим
Копелян
- Актёр
Константин
Сорокин
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- НФАктёр
Николай
Федорцов
- Актёр
Евгений
Весник
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- Актриса
Светлана
Светличная
- ЛКАктриса
Людмила
Карауш
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ЗТАктриса
Зоя
Толбузина
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ЭААктёр
Эдуард
Абалов
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- Актёр
Станислав
Чекан
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- ЮБАктёр
Юрий
Боголюбов
- АБАктёр
А.
Бурдо
- АВАктёр
Андрей
Владимиров
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ИЖАктёр
Иван
Жеваго
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- АЛАктёр
А.
Липницкий
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- АААктёр
А.
Арзуманян
- МВАктёр
М.
Василенко
- ОРАктёр
Олег
Роге
- ЛГАктриса
Лаура
Геворкян
- ГРАктриса
Галина
Рыбак
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- ДКАктёр
Давид
Кеосаян
- ДСАктриса
Данута
Столярская
- ИТАктёр
Иван
Турченков
- ЛФАктёр
Лев
Фричинский
- ЭКСценарист
Эдмонд
Кеосаян
- ВКПродюсер
Владимир
Канторович
- РНМонтажёр
Раиса
Новикова
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель