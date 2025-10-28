Новые приключения неуловимых (фильм, 1968) смотреть онлайн

Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город...

