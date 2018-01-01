Wink
Фильмы
Новые приключения неуловимых
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения неуловимых»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения неуловимых»

Режиссёры

Эдмонд Кеосаян

Режиссёр

Актёры

Михаил Метёлкин

АктёрВалерка
Василий Васильев

АктёрЯшка-цыган
Виктор Косых

АктёрДанька
Валентина Курдюкова

АктрисаКсанка
Армен Джигарханян

Актёрштабс-капитан Овечкин
Борис Сичкин

АктёрБуба Касторский
Аркадий Толбузин

Актёрполковник Кудасов
Владимир Ивашов

Актёрадьютант Кудасова
Ефим Копелян

Актёратаман бурнаш
Константин Сорокин

Актёркарусельщик Мефодий
Иван Переверзев

Актёр
Николай Федорцов

Актёр
Евгений Весник

Актёр
Сергей Филиппов

Актёр
Савелий Крамаров

Актёр
Светлана Светличная

Актриса
Людмила Карауш

Актриса
Валентина Березуцкая

Актриса
Зоя Толбузина

Актриса
Владимир Белокуров

Актёр
Эдуард Абалов

Актёр
Виктор Колпаков

Актёр
Лев Поляков

Актёр
Станислав Чекан

Актёр
Иван Савкин

Актёр
Леонид Чубаров

Актёр
Алексей Бахарь

Актёр
Юрий Боголюбов

Актёр
А. Бурдо

Актёр
Андрей Владимиров

Актёр
Эммануил Геллер

Актёр
Иван Жеваго

Актёр
Валентин Кулик

Актёр
А. Липницкий

Актёр
Юрий Мартынов

Актёр
А. Арзуманян

Актёр
М. Василенко

Актёр
Олег Роге

Актёр
Лаура Геворкян

Актриса
Галина Рыбак

Актриса
Дмитрий Орловский

Актёр
Виктор Маркин

Актёр
Давид Кеосаян

Актёр
Данута Столярская

Актриса
Иван Турченков

Актёр
Лев Фричинский

Актёр

Сценаристы

Эдмонд Кеосаян

Сценарист

Продюсеры

Владимир Канторович

Продюсер

Монтажёры

Раиса Новикова

Монтажёр

Композиторы

Ян Френкель

Композитор