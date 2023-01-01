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Борис Сичкин
Борис Сичкин

Борис Сичкин

Карьера
Актёр
Дата рождения
15 августа 1922 г. (79 лет)
Дата смерти
22 марта 2002 г.

Биография

Советский актер Борис Сичкин родился 15 августа 1922 в украинском городе Киеве. Талантливый киноактер, танцор и хореограф, а также композитор, мемуарист, мастер разговорного жанра ушел из жизни 21 марта 2002 г. в Нью-Йорке. Его сердце остановилось, когда он разбирал старые письма. Стоит сказать, что первыми оценили талант артиста киевские уголовники. Рядом с домом, где жил будущий актер, раскинулся базар. Вечером там собирались карманные и квартирные воры. Для них Борис и выступал: отражал чечетку, танцевал «яблочко», «барыню», цыганские танцы. Со временем перешел на танцы с куплетами. Уголовники были первыми, от кого он получал гонорар, – продуктами. Так, он танцевал с 4-х лет, а в тридцатые годы даже зарабатывал на хлеб танцами. В 1979-м Борис Сичкин уехал в США, изредка приезжая в Россию с концертами. Известность принесли Сичкину роли в фильмах «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых», где он сыграл «оригинального куплетиста» Бубу Касторского. Первый фильм с Борисом Сичкиным «Анна на шее» вышел на телеэкраны в 1954 г. Позже он сыграл контрабандиста в «Капитанах голубой лагуны», снялся в «Золотых воротах», «Бедной Саше», «12 стульях». В 2001 г. вышли фильмы «ПМЖ» и Third Watch – After Time.

Фильмография

Актёр