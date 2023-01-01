Биография

Советский актер Борис Сичкин родился 15 августа 1922 в украинском городе Киеве. Талантливый киноактер, танцор и хореограф, а также композитор, мемуарист, мастер разговорного жанра ушел из жизни 21 марта 2002 г. в Нью-Йорке. Его сердце остановилось, когда он разбирал старые письма. Стоит сказать, что первыми оценили талант артиста киевские уголовники. Рядом с домом, где жил будущий актер, раскинулся базар. Вечером там собирались карманные и квартирные воры. Для них Борис и выступал: отражал чечетку, танцевал «яблочко», «барыню», цыганские танцы. Со временем перешел на танцы с куплетами. Уголовники были первыми, от кого он получал гонорар, – продуктами. Так, он танцевал с 4-х лет, а в тридцатые годы даже зарабатывал на хлеб танцами. В 1979-м Борис Сичкин уехал в США, изредка приезжая в Россию с концертами. Известность принесли Сичкину роли в фильмах «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых», где он сыграл «оригинального куплетиста» Бубу Касторского. Первый фильм с Борисом Сичкиным «Анна на шее» вышел на телеэкраны в 1954 г. Позже он сыграл контрабандиста в «Капитанах голубой лагуны», снялся в «Золотых воротах», «Бедной Саше», «12 стульях». В 2001 г. вышли фильмы «ПМЖ» и Third Watch – After Time.