Неуловимые мстители (фильм, 1967) смотреть онлайн
9.61967, Неуловимые мстители
Боевик77 мин18+
О фильме
Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эдмонд
Кеосаян
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- Актёр
Ефим
Копелян
- ВТАктёр
Владимир
Трещалов
- БСАктёр
Борис
Сичкин
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- Актриса
Инна
Чурикова
- ВВАктёр
Василий
Васильев
- ВКАктриса
Валентина
Курдюкова
- ММАктёр
Михаил
Метёлкин
- ЭКСценарист
Эдмонд
Кеосаян
- ЕГПродюсер
Ефим
Голынский
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- БМКомпозитор
Борис
Мокроусов