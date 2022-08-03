Неуловимые мстители (фильм, 1967) смотреть онлайн

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.

