Неуловимые мстители (фильм, 1967) смотреть онлайн

Неуловимые мстители (фильм, 1967)

9.61967, Неуловимые мстители
Боевик77 мин18+
О фильме

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.

Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

