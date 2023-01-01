Варвара-краса, длинная коса (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знаменитый семейный фильм известного советского сказочника Александра Роу с Михаилом Пуговкиным и Георгием Милляром — о прижимистом царе, двух Андреях и принцессе подводного царства. Царь Еремей отправляется в поход, чтобы досконально переписать все свои владения. На обратном пути, мучимый сильной жаждой, он наклоняется, чтобы испить воды из лесного колодца, как вдруг чья-то рука хватает его за бороду. Оказывается, Еремей вторгся в подводное царство и разгневал владыку Чудо-Юдо. Чтобы его не постигла страшная участь, Еремей обещает отдать что-то, чего он не знает в собственном царстве, чудищу. К своему ужасу он узнает, что во время похода его жена родила мальчика — и младенец как раз подходит под условия сделки. Тогда Еремей решает поменять своего ребенка на рыбацкого сына Андрея, обманув Чудо-Юдо. Но удастся ли ему провернуть этот хитрый план и что случится, когда дочь подводного царя будет искать жениха с поверхности, расскажет фильм «Варвара-краса, длинная коса», который можно смотреть на Wink онлайн в хорошем качестве.



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