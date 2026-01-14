Доброму и доверчивому парикмахеру давно уже никто не верит, когда он подробнейшим образом оправдывается за свои опоздания. Но ведь с ним действительно каждый раз происходит что-то необыкновенное: то обед у эмира Бурухтании, то встреча с Эдитой Пьехой, то он мчится за мячиком своего соседа Вовки навстречу потоку автомашин...

