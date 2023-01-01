Биография

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, артистка кинематографа. Родилась во Франции 31 июля 1937 года. Первой ролью в кино стал фильм-концерт артистов ленинградской эстрады и театров, проходивший в 1956 году. Далее Эдита Пьеха участвовала в телевизионных проектах, среди которых и киноленты «У меня есть каравелла», «Я возвращаю Ваш портрет», «Моя правда» и другие. Среди фильмов, в которых снималась актриса, выделяется «Судьба резидента», в котором Эдита сыграла Жозефину Клер, комедия «Неисправимый лгун» 1972 года, где артистка снялась в роли Камео, а также телефильм-концерт «Москва в нотах», в котором она исполнила знаменитую песню «Замечательный сосед». Главные роли достались ей в короткометражных фильмах «Да здравствует бал!», «Нам рано жить воспоминаниями». Артистка реализовывала свой творческий потенциал в документальном жанре, комедиях и мюзиклах. В 1956-1976 гг. Пьеха была солисткой в ансамбле «Дружба» Ленинградской консерватории. Имеет почетные звания Заслуженной артистки РСФСР, Народной артистки РСФСР, Народной артистки СССР, получившей это звание в 1988 году.