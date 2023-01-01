Биография

Владимир Этуш – актер, игравший в кино и театре, также известный как театральный педагог. Заслуги артиста были по достоинству оценены: ему было присуждено звание народного артиста СССР, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Увлекся театром еще со школьных лет. В 1940 году Рубен Симонов помог ему поступить в качестве вольнослушателя в театральное училище им. Щукина. Участвовал в Великой Отечественной войне, получил тяжелое ранение под Токмаком в 1943 году. После этого был комиссован по состоянию здоровья, восстановился на четвертый курс училища. Закончив учебу, стал работать в Театре им. Вахтангова. Первые роли Этуша носили комедийный характер. Был женат четыре раза, есть дочь Раиса и внук Владимир, ныне живущий в США. Кинокарьеру начал в 1953 году. Первым фильмом Этуша стал «Адмирал Ушаков». С этого момента его стали часто приглашать на съемки. Среди наиболее запоминающихся ролей – в картинах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Именно они принесли актеру народную славу и любовь. Завершением кинокарьеры стало участие в лентах «Классик», «Первый скорый», «Три мушкетера». Успел сняться и в телесериале «Подросток», вышедшем на экраны в 2017 году.