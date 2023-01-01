Поворот ключа
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Поворот ключа

Поворот ключа (сериал, 1999) смотреть онлайн

8.11999, Поворот ключа 1 сезон
Боевики, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца.

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