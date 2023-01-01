Поворот ключа (сериал, 1999) смотреть онлайн
8.11999, Поворот ключа 1 сезон
Боевики, Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- МСАктриса
Марина
Сахарова
- Актёр
Лев
Дуров
- ЛСАктриса
Любовь
Стриженова
- Актёр
Алексей
Жарков
- Актёр
Владимир
Этуш
- МКАктриса
Мария
Куликова
- НЩАктриса
Нина
Щеголева
- ДКАктёр
Денис
Кмит
- БШАктёр
Борис
Шувалов
- МССценарист
Марина
Сахарова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- ЮАКомпозитор
Юрий
Алябов