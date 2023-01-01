Поворот ключа. Серия 1
Wink
Сериалы
Поворот ключа
1-й сезон
1-я серия

Поворот ключа (сериал, 1999) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.11999, Поворот ключа. Серия 1
Боевики, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца

Сериал Поворот ключа 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск