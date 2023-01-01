Поворот ключа (сериал, 1999) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца



Сериал Поворот ключа 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.