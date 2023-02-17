WinkСериалыПоворот ключа1-й сезон
Поворот ключа (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн
8.11999, Поворот ключа. Сезон 1 8 серий
Боевик, Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Поворот ключа
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- МСАктриса
Марина
Сахарова
- Актёр
Лев
Дуров
- ЛСАктриса
Любовь
Стриженова
- Актёр
Алексей
Жарков
- Актёр
Владимир
Этуш
- МКАктриса
Мария
Куликова
- НЩАктриса
Нина
Щеголева
- ДКАктёр
Денис
Кмит
- БШАктёр
Борис
Шувалов
- МССценарист
Марина
Сахарова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- ЮАКомпозитор
Юрий
Алябов