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Поворот ключа
1-й сезон

Поворот ключа (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

8.11999, Поворот ключа. Сезон 1 8 серий
Боевик, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тележурналист Юрий Рогозин пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей коллеги Надежды. Предположение о том, что ее кончина может быть связана с журналистским расследованием, не оставляет ему никаких возможностей для поиска компромиссов и легких решений, заставляя идти до конца.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск