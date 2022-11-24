Благое дело оборачивается грандиозной аферой. Алексей Гуськов и Анатолий Журавлев в российском боевике из 90-х.



Действующие профессионалы-бильярдисты из разных городов России решают собрать денежный фонд, чтобы сделать подарок бывшим наставникам: переселить ветеранов игры из приютов для престарелых в поместье с достойным обслуживанием и питанием. Вскоре очередь дошла до одного из областных авторитетов, которого попросили внести 20 тысяч долларов в совместный фонд. Савицкий, жадный и подлый, соглашается сделать пожертвование, однако вслед сборщикам отправляет убийц. Бандиты нападают на курьеров и позднее передают Савицкому собранную сумму. К несчастью жулика, жертвы ограбления остались живы и передали товарищам, что среди них завелась крыса. И теперь бильярдисты придумали изощренное наказание для негодяя… Какую цену придется заплатить Савицкому за подлый обман?



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