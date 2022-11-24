Классик (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Благое дело оборачивается грандиозной аферой. Алексей Гуськов и Анатолий Журавлев в российском боевике из 90-х.
Действующие профессионалы-бильярдисты из разных городов России решают собрать денежный фонд, чтобы сделать подарок бывшим наставникам: переселить ветеранов игры из приютов для престарелых в поместье с достойным обслуживанием и питанием. Вскоре очередь дошла до одного из областных авторитетов, которого попросили внести 20 тысяч долларов в совместный фонд. Савицкий, жадный и подлый, соглашается сделать пожертвование, однако вслед сборщикам отправляет убийц. Бандиты нападают на курьеров и позднее передают Савицкому собранную сумму. К несчастью жулика, жертвы ограбления остались живы и передали товарищам, что среди них завелась крыса. И теперь бильярдисты придумали изощренное наказание для негодяя… Какую цену придется заплатить Савицкому за подлый обман?
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Рейтинг
- ГШРежиссёр
Георгий
Шенгелия
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актёр
Владимир
Этуш
- Актёр
Владимир
Зельдин
- ЕСАктёр
Евгений
Серов
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ГШСценарист
Георгий
Шенгелия
- Сценарист
Павел
Чухрай
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ЛШХудожник
Леван
Шенгелия
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин