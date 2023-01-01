Биография

Лидия Вележева — российская актриса кино, театра и дубляжа. Заслуженная артистка РФ, политический деятель. Родилась в Киеве 2 октября 1966 года. Лидия была творческим ребенком и о карьере актрисы стала грезить еще в школе. В 13 лет сама пришла на кастинг в местную киностудию, где ее сразу пригласили на съемки и дали главную роль в советском фильме «Ожидание». После выпуска из школы Лидия поступила в московский театральный вуз. Получив образование, актриса устроилась в труппу театра Вахтангова, а также приступила к съемкам в кино. Первую главную роль во взрослом возрасте Лидия Вележева исполнила в сериале «Государственная граница». В нулевых актриса играла в сериалах «Убойная сила» и «Идиот». Вележеву также можно узнать по многосерийным лентам «Березка» 2018 года и «Луна» 2014 года. Артистка также приняла участие в съемках мини-сериала о войне «Закрытый уровень», выпущенного на экраны в 2023 году.