Вечная жизнь Александра Христофорова (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнеутверждающая комедия от режиссера шоу «Прожекторперисхилтон» Евгения Шелякина с участием Алексея Гуськова, Оксаны Фандеры, Романа Курцына и Сергея Бурунова. На долю бывшей звезды театра и кино Александра Христофорова выпало немало ударов судьбы. Он вынужден трудиться аниматором в парке развлечений, сын его не уважает, а бывшая жена ненавидит. Тем не менее Александр не унывает, даже когда врач ставит ему смертельный диагноз. Коллега по сцене дарит Христофорову пузырек с волшебным зельем, дарующим бессмертие. Александр сомневается в чудодейственной силе напитка, но загадочный эликсир не так прост, как кажется. Чем закончится эта история, узнаете, если будете смотреть фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова» на Wink.



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