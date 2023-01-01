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Вечная жизнь Александра Христофорова
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Режиссёры

Евгений Шелякин

Евгений Шелякин

Режиссёр

Актёры

Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

АктёрАлександр Христофоров
Оксана Фандера

Оксана Фандера

Актрисадоктор
Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев

АктёрСоломон
Роман Курцын

Роман Курцын

Актёргладиатор
Игорь Угольников

Игорь Угольников

АктёрИгнатьич
Лидия Вележева

Лидия Вележева

Актрисабывшая жена Христофорова
Полина Пушкарук

Полина Пушкарук

АктрисаНиколь
Станислав Любшин

Станислав Любшин

АктёрВолшебник
Анастасия Сомова

Анастасия Сомова

Актрисарежиссер клипа
Александр Гох

Александр Гох

АктёрГоша

Сценаристы

Евгений Шелякин

Евгений Шелякин

Сценарист
Павел Усачев

Павел Усачев

Сценарист
Павел Виноградов

Павел Виноградов

Сценарист
Вячеслав Омутов

Вячеслав Омутов

Сценарист

Продюсеры

Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

Продюсер
Яков Драбкин

Яков Драбкин

Продюсер

Монтажёры

Даниэл Овруцкий

Даниэл Овруцкий

Монтажёр

Операторы

Артур Гимпель

Артур Гимпель

Оператор

Композиторы

Михаил Морсков

Михаил Морсков

Композитор
Артем Федотов

Артем Федотов

Композитор