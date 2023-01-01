Биография

Евгений Шелякин — актер, режиссер, сценарист, педагог. Лауреат премий ТЭФИ. Родился в Краснодаре 18 сентября 1976 года. Детские годы будущий актер провел в театральной студии, сам придумывал сценарии постановок. Позже выучился на инженера, затем получил высшее юридическое образование. Работая следователем милиции, участвовал в команде Клуба веселых и находчивых, где был капитаном одной из команд и дошел до полуфинала Высшей лиги. В 2008 году окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. Написал сценарий к рейтинговому сериалу «Счастливы вместе», будучи еще студентом вуза. Сегодня фильмография Евгения Шелякина насчитывает около 20 полнометражных картин и сериалов. Его первой режиссерской работой стала короткометражка «Куклы Фрейда». Далее последовали проекты «Про любовь. Только для взрослых», «Кухня. Война за отель», «Хэппи-энд», «Тетя Марта». Также написал сценарии к комедиям «Бабушка легкого поведения» и «Новогодний переполох».