Новогодний переполох (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Новогодний переполох
Комедия, Семейный80 мин12+
О фильме
Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КПРежиссёр
Кирилл
Папакуль
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Константин
Крюков
- Актриса
Анастасия
Макеева
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Инга
Оболдина
- ИПАктёр
Иван
Пышненко
- ЕГАктриса
Екатерина
Гордиенко
- КСАктриса
Карина
Сардарова
- ЭТАктёр
Эрик
Тевосов
- МВАктриса
Мария
Вэй
- СДСценарист
Саид
Давдиев
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- МАХудожница
Марианна
Артемьева
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов