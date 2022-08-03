Новогодний переполох (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Новогодний переполох
8.92017, Новогодний переполох
Комедия, Семейный80 мин12+

О фильме

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

