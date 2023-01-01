Биография

Иван Пышненко — российский стендап-исполнитель, шоумен, резидент Comedy Club, бывший игрок КВН, актер кино. Родился в Москве 25 января 1982 года. Иван вырос в обычной семье. С детства любил быть в центре внимания, обладал яркой харизмой и умел радовать шутками окружающих. В школьные годы участвовал в самодеятельности, выступал на праздниках и концертах. Позднее к списку увлечений добавился спорт. Когда наступило время выбирать профессию, Иван поступил в Московский пединститут, чтобы стать преподавателем физкультуры. В вузе организовал команду КВН «Станция Спортивная», там же познакомился со своим будущим партнером по «Камеди Клаб» Кожомой. «Станцию Спортивную» ждал успех, за которым последовали приглашения на телевидение в юмористические телешоу. Первая роль в кино Ивана Пышненко — Павел, парень Инессы Андреевны в телесериале «Универ. Новая общага». Всего он исполнил более полутора десятков киноролей. Большинство его образов — комедийные. Так, он совместно с другими резидентами «Камеди Клаб» сыграл в ленте «Zомбоящик», а также комедиях «Новогодний переполох» и «Бар ”МоскваЧики”».