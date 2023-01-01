Между нами шоу
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Между нами шоу
8.32021, Между нами шоу 1 сезон
Комедии, ТВ-шоу16+

Между нами шоу (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В новом проекте звeздная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе с известными кавээнщиками представят смешные миниатюры на тему гендерных отношений. Зрители увидят как бытовые зарисовки, так и неожиданные версии сериала «Великолепный век», фильма «Астерикс и Обеликс» и мультфильмов «Шрек» и «История игрушек». Будет весело!

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Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами шоу»

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