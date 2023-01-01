Биография

Александр Масляков — российский телеведущий, основатель и совладелец объединения «АМиК». Ведущий популярной телевизионной развлекательной программы КВН. Обладатель звания «Заслуженный деятель искусств РФ» и ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. После окончания школы будущий артист поступил на энергетический факультет. Далее работал в проектном институте. В 1964 году дебютировал на телевидении, дополнительно прошел телевизионные курсы. Начиная с этого времени Александр Масляков ведет телепрограммы юмористического направления. Занимает должность президента КВН, выступает его бессменным ведущим. Параллельно с этим он участвует в ТВ-шоу в качестве председателя жюри. За годы творческой карьеры Александр Масляков периодически появлялся в кинолентах, где играл работников телевидения. Это такие картины, как «Не хочу быть взрослым», «Полоса препятствий» и другие. Он написал энциклопедию о КВН. Об Александре снято два документальных фильма.