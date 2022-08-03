WinkСериалыМежду нами шоу1-й сезон
Между нами шоу (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.12021, Между нами шоу. Сезон 1 4 серии
Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
В новом проекте звeздная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе с известными кавээнщиками представят смешные миниатюры на тему гендерных отношений. Зрители увидят как бытовые зарисовки, так и неожиданные версии сериала «Великолепный век», фильма «Астерикс и Обеликс» и мультфильмов «Шрек» и «История игрушек». Будет весело!
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ГНРежиссёр
Георгий
Новиков
- Актриса
Юлия
Ковальчук
- Актёр
Алексей
Чумаков
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Бушуев
- АКАктёр
Алексей
Кривеня
- ТНАктриса
Татьяна
Нежельская
- ИПАктёр
Иван
Пышненко
- СЛАктриса
Софья
Лобанова
- АВСценарист
Александр
Волобуев
- АБСценарист
Артём
Быканов
- ПВСценарист
Павел
Вернидубов
- ПЮСценарист
Павел
Юфриков
- Продюсер
Александр
Масляков
- РППродюсер
Рубен
Партевян
- Продюсер
Антон
Федотов
- РБПродюсер
Родион
Бигулаев