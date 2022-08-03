Wink
Сериалы
Между нами шоу
1-й сезон

Между нами шоу (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.12021, Между нами шоу. Сезон 1 4 серии
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В новом проекте звeздная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе с известными кавээнщиками представят смешные миниатюры на тему гендерных отношений. Зрители увидят как бытовые зарисовки, так и неожиданные версии сериала «Великолепный век», фильма «Астерикс и Обеликс» и мультфильмов «Шрек» и «История игрушек». Будет весело!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Между нами шоу»