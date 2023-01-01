Биография

Анастасия Макеева – актриса, модель, певица, звезда мюзиклов. Родилась в г. Краснодаре 23 декабря 1981 года. Победительница конкурсов красоты, наиболее масштабный из которых – «Мисс Вселенная, Россия», где Анастасия получила титул «вице-мисс». Актриса уделяет большое внимание своему образованию. Она окончила музыкальное училище в родном городе, Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства в Москве, ГИТИС и РАТИ. Анастасия с детства занималась пением, играла на фортепиано, появлялась на телевидении, выступала на сцене, неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов. Личная жизнь артистки насыщена событиями. Официально она замужем в третий раз за бизнесменом из Новосибирска Александром Саковичем. Роли Анастасии Макеевой в мюзиклах стали ее первыми значимыми достижениями в актерской сфере. Она начинала с образа Ариадны в «Дракуле». Главная роль сыграна ею в постановке «MAMMA MIA». В калифорнийском мюзикле «Зорро» артистка получила роль Луизы – возлюбленной главного героя. Сериалы Анастасии Макеевой, благодаря которым она стала известна широкому кругу зрителей: «Клуб», «Дом, милый дом», «Офицеры 2», «Хозяйка моей судьбы», «И все-таки я люблю», «Мама по контракту», «Анна Каренина».