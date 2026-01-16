Всадник по имени смерть (фильм, 2004) смотреть онлайн

Всадник по имени смерть
Wink
Фильмы
Драма106 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Россия начала XX века. Совершен ряд кровавых террористических актов, направленных против высоких должностных лиц государства. Главная цель террористов — убийство Великого князя Сергея Александровича. Покушение готовят члены так называемой «Боевой организации» — ее руководитель Жорж. Процесс подготовки теракта раскрывает психику, чувства и стремления террористов, каждый из которых идет на террор по различным причинам: во имя любви к ближнему, в порыве мести, во имя принципа, веры в светлое будущее. Одна за другой проваливаются попытки теракта — гибнут практически все его организаторы. Оставшийся в живых Жорж внезапно осознает, что дело убийства Великого князя становится для него смыслом его существования, и что ради осуществления задуманного он пойдет на все. Он совершает дерзкое убийство, однако, его ждет разочарование.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Всадник по имени смерть»