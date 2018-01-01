Биография

Федор Сухов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, а также театральный педагог и режиссер. Родился в закрытом военном городке Красноярск-26 12 апреля 1960 года. Получил образование в Московском энергетическом институте. После окончания учебы он начал работать программистом, но параллельно активно развивал свои театральные таланты. В 1980 году основал любительский «Театр на набережной», задумывая его как пространство для совместного творчества детей и взрослых. Этот театр стал основой для его режиссерской карьеры, а в 1994 году был преобразован в Центр детского творчества. Одновременно он учился на заочном отделении в Высшем театральном училище имени Щукина. Благодаря своим актерским способностям был приглашен Сергеем Герасимовым во ВГИК в качестве вольного слушателя, где принимал участие в съемках учебных картины. Этот опыт стал важным этапом его творческого развития. Сухов также сделал значительный вклад в развитие театра, создав более 50 постановок, охватывающих как серьезные пьесы, так и креативные проекты для детей и подростков. Его педагогическая работа была признана за пределами страны, где он проводил мастер-классы и обучал молодых артистов. Федор Сухов дебютировал на экране в 1980 году, сыграв в ленте «Смотри в оба!». За этой работой последовали запоминающиеся персонажи в таких проектах, как «Оленья охота», «Прости меня, Алеша» и мини-сериале «Государственная граница. Соленый ветер», который принес ему широкую популярность. В 2012 году он вновь вернулся к активной актерской деятельности, снявшись более чем в 20 проектах, включая драму «Всадник по имени смерть» и ленту «Ледяная история».