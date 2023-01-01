Смотри в оба! (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1921 год. Гражданская война. «Смотри в оба!» - сказал представитель Ревкома комсомольцу Алеше Команову, давая ему в помощники механика Лыкина: уж очень подозрительным казался этот маленький, бойкий на язык мужичок. К тому же, в округе бродят недобитые красными кавалеристами бандиты, с которыми г�ероям предстоит вступить в смертельную схватку...



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