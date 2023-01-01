Смотри в оба! (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.01981, Смотри в оба!
Драмы, Военные73 мин12+
Сюжет
1921 год. Гражданская война. «Смотри в оба!» - сказал представитель Ревкома комсомольцу Алеше Команову, давая ему в помощники механика Лыкина: уж очень подозрительным казался этот маленький, бойкий на язык мужичок. К тому же, в округе бродят недобитые красными кавалеристами бандиты, с которыми г�ероям предстоит вступить в смертельную схватку...
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Комедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эльдор
Уразбаев
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ФСАктёр
Федор
Сухов
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- НААктриса
Нина
Алисова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- НБАктёр
Нартай
Бегалин
- НГАктёр
Николай
Горлов
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- ВАОператор
Вадим
Алисов