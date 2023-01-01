Смотри в оба!
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Смотри в оба!

Смотри в оба! (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.01981, Смотри в оба!
Драмы, Военные73 мин12+

Сюжет

1921 год. Гражданская война. «Смотри в оба!» - сказал представитель Ревкома комсомольцу Алеше Команову, давая ему в помощники механика Лыкина: уж очень подозрительным казался этот маленький, бойкий на язык мужичок. К тому же, в округе бродят недобитые красными кавалеристами бандиты, с которыми героям предстоит вступить в смертельную схватку...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смотри в оба!»

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