Биография

Александр Коржов – актер, сценарист, режиссер, продюсер, родился 20 мая 1973 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных кинолентах «Не родись красивой», «Платина», «Сеть», «Ранетки» и др. В 1996 году окончил военный институт. Служил в автомобильной части. Затем переехал в Москву. В 2002 году стал выпускником ВГИКа (мастерская В. Шиловского). Участвовал в театральных постановках. Дебютным фильмом Александра Коржова стал многосерийный криминальный детектив «Сыщики». В 2003 году снялся в сериале «Next 3» с Александром Абдуловым в главной роли. В 2004 году получил дополнительное режиссерское образование на курсах в студии А. Митты. В 2006 году издал свою повесть «Черные невесты», которая впоследствии легла в основу сценария многосерийного фильма. Как актер продолжал участвовать в съемках рейтинговых сериалов «Не родись красивой», «Платина», «Сеть», «Ранетки» и др. В 2009 году в качестве сценариста участвовал в создании фильма «Играем любовь». В 2012 году написал сценарий и снял по нему короткометражку «Шорохи», в которой исполнил одну из ролей. Кинолента была отмечена призами российских и иностранных кинофестивалей. В 2015 году написал сценарий и снял фильм «Учитель».