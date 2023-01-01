Наталья Бочкарёва

Биография

Наталья Бочкарева – телеведущая, актриса театра, лауреат премии «Человек года 2015». Актриса Наталья Бочкарева родом из Нижнего Новгорода, родилась в 1980 году. Росла девочка в неполной семье с 9-летнего возраста, так как родители приняли решение развестись. После школы Наталья окончила театрально училище. После этого поступила в Школу-студию МХАТ и позже была принята в труппу этого театра. В 2007 году актриса и телеведущая вышла замуж за Николая Борисова. Брак продлился в течение 7 лет, после чего в 2014 году пара рассталась. У Натальи и Николая двое детей – Иван и Мария. Что происходит сейчас в личной жизни Бочкаревой, неизвестно, актриса информацией не делится. Первая роль в кино Наталье Бочкаревой досталась в 1999 году, в картине под названием «Китайский сервиз». С 2006 по 2013 год были съемки известного и популярного телесериала под названием «Счастливы вместе». Параллельно актриса снималась в тележурнале «Ералаш». В 2010 году Наталья попробовала себя в роли телеведущей на канале СТБ (Украина). В настоящее время у нее есть «Школа-студия Натальи Бочкаревой», где она работает директором и учредителем. Последние картины, в которых снялась Наталья Бочкарева, носят название «Елки последние» (2018 г.) и «Две девицы на мели» (2019 г.).