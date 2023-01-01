Офицеры 2
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Офицеры 2

Офицеры 2 (сериал, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Офицеры 2 1 сезон
Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицеры 2»

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