Офицеры 2. Серия 6
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Офицеры 2 (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32011, Офицеры 2. Серия 6
Боевик18+

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О сериале

Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»

Сериал Офицеры 2 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицеры 2»