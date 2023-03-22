Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»



