Офицеры 2 (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.32011, Офицеры 2. Серия 2
Боевик18+
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О сериале
Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключе�ния. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Михаил
Жигалов
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актриса
Анастасия
Макеева
- АКАктриса
Алла
Ковнир
- Актриса
Равшана
Куркова
- ЮПАктёр
Юрий
Пономаренко
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- ИТХудожник
Игорь
Топилин
- АЩОператор
Александр
Щу�рок
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев
- ВХКомпозитор
Владимир
Хейзер