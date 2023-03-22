Офицеры 2 (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.32011, Офицеры 2. Серия 5
Боевик18+
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Офицеры 2
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актёр
Михаил
Жигалов
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актриса
Анастасия
Макеева
- АКАктриса
Алла
Ковнир
- Актриса
Равшана
Куркова
- ЮПАктёр
Юрий
Пономаренко
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- ИТХудожник
Игорь
Топилин
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев
- ВХКомпозитор
Владимир
Хейзер