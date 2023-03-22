Офицеры 2. Серия 8
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Офицеры 2
1-й сезон
8-я серия

Офицеры 2 (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.42011, Офицеры 2. Серия 8
Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицеры 2»