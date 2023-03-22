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Офицеры 2
1-й сезон

Офицеры 2 (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.32009, Офицеры 2. Сезон 1 8 серий
Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение рейтингового сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями. Наше время – лучших друзей и напарников Осоргина и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения. И как всегда у наших героев или «все будет хорошо», или «все будет плохо…»


Страна
Россия
Жанр
Боевик

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицеры 2»