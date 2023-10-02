Гардемарины 1787. Мир
Wink
Фильмы
Гардемарины 1787. Мир

Гардемарины 1787. Мир (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

6.72023, Гардемарины 1787. Мир
Приключения, Исторический117 мин18+
Легендарные герои вновь спасают отечество: Харатьян, Домогаров, Мамаев и Боярский в продолжении народного сериала Светланы Дружининой

О фильме

Новые приключения гардемаринов с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым и Михаилом Мамаевым. Продолжение знаменитой эпопеи Светланы Дружининой.

Действие фильма происходит в 1787 году, когда хрупкое равновесие между Россией и Турцией, достигнутое благодаря Кючук-Кайнарджийскому миру, может быть нарушено из-за вмешательства европейских интриганов. Екатерина Великая обращается к верному подданному Никите Оленеву с просьбой вернуть в Россию своего незаконнорожденного сына, чьи слабости становятся источником возникновения крупного международного заговора. Отважный гардемарин отправляется на опасную миссию в компании лучших друзей — Алексея Корсака и Павла Горина. Сопровождать родителей в этом путешествии будут их выросшие дети, между которыми вспыхивают первые настоящие чувства.

Смогут ли храбрые гардемарины раскрыть заговор и спасти Отечество, узнаете в приключенческой мелодраме «Гардемарины 1787. Мир». Фильм смотреть онлайн 2023 года можно уже сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины 1787. Мир»