Гардемарины 1787. Мир (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Новые приключения гардемаринов с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым и Михаилом Мамаевым. Продолжение знаменитой эпопеи Светланы Дружининой.
Действие фильма происходит в 1787 году, когда хрупкое равновесие между Россией и Турцией, достигнутое благодаря Кючук-Кайнарджийскому миру, может быть нарушено из-за вмешательства европейских интриганов. Екатерина Великая обращается к верному подданному Никите Оленеву с просьбой вернуть в Россию своего незаконнорожденного сына, чьи слабости становятся источником возникновения крупного международного заговора. Отважный гардемарин отправляется на опасную миссию в компании лучших друзей — Алексея Корсака и Павла Горина. Сопровождать родителей в этом путешествии будут их выросшие дети, между которыми вспыхивают первые настоящие чувства.
Смогут ли храбрые гардемарины раскрыть заговор и спасти Отечество, узнаете в приключенческой мелодраме «Гардемарины 1787. Мир». Фильм смотреть онлайн 2023 года можно уже сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- Режиссёр
Светлана
Дружинина
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Александр
Домогаров
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Анастасия
Макеева
- Актриса
Анна
Семенович
- Актриса
Ольга
Машная
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Сценарист
Светлана
Дружинина
- Продюсер
Светлана
Дружинина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИДХудожник
Игорь
Дадиани
- ЯВХудожник
Яков
Вакульченко
- Монтажёр
Анна
Крутий
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев