Гардемарины 1787. Мир (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Новые приключения гардемаринов с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым и Михаилом Мамаевым. Продолжение знаменитой эпопеи Светланы Дружининой.



Действие фильма происходит в 1787 году, когда хрупкое равновесие между Россией и Турцией, достигнутое благодаря Кючук-Кайнарджийскому миру, может быть нарушено из-за вмешательства европейских интриганов. Екатерина Великая обращается к верному подданному Никите Оленеву с просьбой вернуть в Россию своего незаконнорожденного сына, чьи слабости становятся источником возникновения крупного международного заговора. Отважный гардемарин отправляется на опасную миссию в компании лучших друзей — Алексея Корсака и Павла Горина. Сопровождать родителей в этом путешествии будут их выросшие дети, между которыми вспыхивают первые настоящие чувства.



Смогут ли храбрые гардемарины раскрыть заговор и спасти Отечество, узнаете в приключенческой мелодраме «Гардемарины 1787. Мир». Фильм смотреть онлайн 2023 года можно уже сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

