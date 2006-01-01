Обратный отсчет
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Обратный отсчет

Обратный отсчет (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.62006, Обратный отсчет
Боевики, Триллеры104 мин16+

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Сюжет

Ровно через 48 часов в Москве прогремит взрыв. Это последняя информация, которую успел передать перед смертью погибший агент. К расследованию подключаются все спецслужбы, но особые надежды возлагают на недавно созданную независимую оперативную группу. В нее входят: юная девушка-хакер, когда-то взломавшая сервер Пентагона; бывший спецназовец, любящий скорость и адреналин; женщина-психолог, чьи внешние достоинства для многих затмевают и ее ум, и ее звание майора; и слепой сапер, которому нюх и интуиция заменяют зрение… И Старший – единственный, сумевший собрать их вместе и научившийся их контролировать. Только эта команда способна, зная КОГДА, вычислить КТО, а главное ГДЕ…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»

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