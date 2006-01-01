Обратный отсчет (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Ровно через 48 часов в Москве прогремит взрыв. Это последняя информация, которую успел передать перед смертью погибший агент. К расследованию подключаются все спецслужбы, но особые надежды возлагают на недавно созданную независимую оперативную группу. В нее входят: юная девушка-хакер, когда-то взломавшая сервер Пентагона; бывший спецназовец, любящий скорость и адреналин; женщина-психолог, чьи внешние достоинства для многих затмевают и ее ум, и ее звание майора; и слепой сапер, которому нюх и интуиция заменяют зрение… И Старший – единственный, сумевший собрать их вместе и научившийся их контролировать. Только эта команда способна, зная КОГДА, вычислить КТО, а главное ГДЕ…
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Информация
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Вадим
Шмелев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Анастасия
Макеева
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Олег
Штефанко
- ЛСАктриса
Людмила
Светлова
- НПАктриса
Наталия
Просветова
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- ВШСценарист
Вадим
Шмелев
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков